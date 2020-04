5 décès du Covid-19 au Sénégal : "C'est une alerte aux populations" (Pr Daouda Ndiaye)

Le Sénégal vient de comptabiliser 5 morts liées au coronavirus. " C'est une alerte aux populations. Il y a certes des cas guérisons mais maintenant on compte les morts", a déclaré, ce lundi, le Directeur du Centre international de formation et de recherche sur les agents infectieux et la gémonie, le Professeur Daouda Ndiaye.





Sur ce, il a soutenu que le premier remède à cette maladie est de respecter les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. "Nous devons limiter les déplacements c'est à dire rester à la maison pour éviter la contamination", signale Pr Daouda Ndiaye.





En effet, c'est le groupe vulnérable, à savoir les personnes âgées et celles qui vivent avec des maladies chroniques, qui est touchée actuellement par la faucheuse.