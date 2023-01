[Bien-être] 6 bonnes raisons pour les hommes de dormir tout nu

Le sommeil devrait être un moment privilégié, de détente mais les sous-vêtements sexy, pyjamas ou autres, sont un frein à notre expression corporelle. Par ailleurs, dormir nu recouvre pas mal de bienfaits pour la santé de l'homme particulièrement.



Fait perdre du poids



Dormir nu permet de réguler la température corporelle et d’empêcher l’excès de chaleur accentuée par les tissus. Ainsi le corps va puiser dans le stockage de graisse et donc brûler quelques calories au passage.



Réduit le risque de diabète



Ce mécanisme qui consiste à brûler les calories réduirait, selon plusieurs études, les risques de développer un diabète. Dormir nu et au frais améliorerait aussi la sensibilité à l’insuline, hormone régulatrice du taux de sucre dans le sang. De plus, lorsque votre température est abaissée, votre cerveau se met en repos profond, il « oublie » ainsi tout le stress accumulé durant la journée et élimine plus efficacement les toxines néfastes pour votre santé.



Ralentit le vieillissement de la peau



Lorsque le corps est dénudé de tout vêtement et qu’il peut bien respirer, les cellules de l’épiderme se renouvellent plus vite. Dormir nu aiderait donc à ralentir le vieillissement de la peau. Laissez le pyjama de côté permet aussi de se débarrasser plus facilement des toxines et de l’excès de sébum. La nuit, en dormant, vous synthétisez la mélatonine (hormone du sommeil), elle sert de régulateur des rythmes biologiques et aide à la régénération cellulaire. D’après Dr Patrick Lemoine, psychiatre expert du sommeil, dormir dans le plus simple appareil favoriserait l’équilibre de kératine dans le corps. Donc la garantie de cheveux soyeux.



Adieu les microbes et les infections



Les parties intimes sont «enfermées» toute la journée. C'est une occasion la nuit de les laisser respirer un peu. Cette aération nécessaire évitera la multiplication des bactéries qui ont ensuite tendance à proliférer avec la concentration de chaleur. Dormir nu aiderait donc à diminuer le risque d’infections. En évitant les caleçons ou boxers durant la nuit, vous vous préservez, également, de la propagation de bactéries au pire endroit qui puisse être. Autrement dit, dormir habillé augmenterait le risque de mycoses, en particulier chez les femmes, en raison d’une importante transpiration au niveau de la zone intime. S’endormir nu, c’est garantir de tout laisser à l’air libre et concrètement de réduire les infections intimes.



Un avantage pour les couples



Ne rien enfiler le soir est aussi une belle piste pour les amoureux qui auraient besoin de se retrouver. Le contact peau-à-peau, sans l’interférence des vêtements entre les partenaires, entraînerait la libération de l’ocytocine, également appelée hormone de l’amour. « Se mettre à nu », ou retirer des couches de vêtements, permettrait de retrouver un rapport plus sain avec son corps et ainsi une certaine intimité.



Une bonne qualité de sperme



L’un des avantages, propre à l’homme, de dormir nu est de préserver votre futur, en abaissant la température de votre corps, et plus particulièrement de vos testicules, et en évitant les sous-vêtements trop serrés, vous préservez la qualité du sperme.



En tout cas, ceux qui l'ont déjà exploré ne nieront pas que dormir débarrassé de tout ce qui peut gêner mène à un sommeil plus profond et efficace. En plus de ne pas vous réveiller pendant la nuit pour replacer votre pantalon de pyjama, votre température corporelle sera plus basse, ce qui aide à atteindre un sommeil profond et éviter l'insomnie.