60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale

60 % des maladies infectieuses humaines connues et 75% des maladies émergentes ou ré-émergentes sont d'origine animale. Et pour faire face à la recrudescence de ces maladies à risque pandémique, il devient urgent de renforcer la capacité des différents acteurs sur l'approche « One Health ». Dans ce sillage, un atelier de mise à niveau et d'engagement des organisations de la société civile sur le programme de sécurité sanitaire mondiale "One Health" se tient à Dakar.





Il s'agit de renforcer les acteurs sur des thématiques telles que la communication sur les risques pour un changement de comportement, les six zoonoses prioritaires au Sénégal, la sécurité sanitaire des aliments mais aussi et surtout le rôle de la société civile dans l'approche ainsi que ses modalités d'engagement. Cela, pour une meilleure gestion des maladies zoonotiques et émergentes.