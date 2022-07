60 nouveaux cas de Covid-19 répertoriés : Les prémices d’une nouvelle vague au Sénégal

Les prémices d’une nouvelle vague au Sénégal

C’est la flambée des nouveaux de coronavirus depuis quelques jours au Sénégal. Ce samedi 16 juillet, 65 nouvelles contaminations sont recensées sur 1049 tests effectués. Soit un taux de positivité de 6,19%. Une situation qui devient préoccupante. D’autant plus, qu’elle peut être les prémices d’un nouveau rebond de l’épidémie de Covid-19 dans le pays.





Ces nouveaux patients proviennent de 9 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 56 malades issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis entre 50 cas dans la région de Dakar (Dakar, Keur Massar et Rufisque) et 6 dans les autres localités à savoir Thiès et Saint-Louis.





Actuellement, 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.





Cependant, les cas de décès et de cas graves ont disparu du tableau depuis quelque temps.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale de renseigner que 26 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ce, avant d’affirmer que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.









Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 86 744 cas positifs au coronavirus. Ils sont 84 582 personnes guéries, 1 968 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France)