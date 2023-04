67 millions d'enfants ont manqué des vaccins à cause du Covid entre 2019 et 2021 (Unicef)

Entre 2019 et 2021, 67 millions d'enfants ont été privés totalement ou partiellement de vaccins vitaux en raison des perturbations liées au Covid-19, ramenant le monde plus de 10 ans en arrière en termes de vaccination infantile, s'est alarmé l'ONU mercredi.



En trois ans, en raison des contraintes subies par les systèmes de santé ou des confinements liés à la pandémie, "plus d'une décennie d'avancées en termes d'immunisation de routine des enfants a été sapée", et "se remettre sur la bonne voie va être un défi", met en garde le rapport de l'Unicef, qui précise que 48 millions de ces enfants n'ont reçu aucune dose d'aucun vaccin.