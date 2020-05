8 décès, 610 nouvelles contaminations en moins de 10 jours : Le Coronavirus prend ses quartiers au Sénégal

Fini les cas importés, le coronavirus a plus que jamais installé ses quartiers au Sénégal. Les chiffres du mois de mai ainsi que la multiplication des décès pour la plupart à domicile montrent, si besoin en était encore, que la contamination est galopante. En moins de 10 jours, le 1er et le 9 mai, la comparaison des chiffres livrés quotidiennement par le ministère de la santé donnent le tournis.





En effet, le 1er mai 2020, le Sénégal comptait 1024 cas déclarés positifs dont 91 nouvelles contaminations (88 cas contacts et 3 cas issus de la transmission communautaire) et 9 décès liés à la Covid-19.





9 jours plus tard, les chiffres ont fait un bond fulgurant et font froid dans le dos. 1634 cas déclarés positifs soit 610 nouvelles contamination en moins de 10 jours et 17 décès liés au coronavirus (dont plusieurs à domicile) soit 8 nouveaux décès entre le 1er et le 9 mai.





Les cas graves aussi sont passés de 2, le 1er mai, à 7 le 9 mai. A noter aussi que plusieurs dizaines d'agents de santé ont été soit mis en quarantaine soit testés positifs au coronavirus, faute d'équipements de protection individuel (Epi).





Seul point positif à signaler ces dix derniers jours, c'est le bond significatif du nombre de guéris. De 356 guéris le 1er mai dont 22 le même jour, le Sénégal passe à 643 guéris dont 32 ce jour, soit 287 patients déclarés guéris en moins de 10 jours.