Abdoulaye Diouf Sarr : « Le virus est encore là, toujours actif »

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a procédé, ce samedi 5 septembre, au point mensuel concernant l’épidémie de coronavirus au Sénégal. « C’est un moment d’information, de communication, mais aussi d’analyse », a d’emblée fait savoir, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, dans les locaux dudit ministère.





« L’occasion m’est encore donnée de féliciter toutes les personnes engagées dans la riposte, aux premiers rangs desquels les personnels de santé et d’action sociale, les forces de défense et de sécurité. Face au virus, tous témoignent d’un énorme courage et d’un engagement sans faille. Je voudrais les encourager vivement à poursuivre la lutte avec les mêmes vertus, car le virus est encore là, toujours actif », a-t-il avancé.





Abdoulaye Diouf Sarr de soutenir que « tout au long de ces six mois de riposte, le Président de la République nous a constamment soutenus ». « Son leadership très marqué apparait à travers les importantes mesures qu’il a bien voulu prendre en vue d’empêcher la propagation du virus et de soulager les populations face aux rudes conséquences de cette épidémie », dit-il.





« Personne ne sait quand cette épidémie prendra fin, ni quand un remède efficace pourra… »





Avant d’indiquer : « J’ajoute que des moyens substantiels ont été mobilisés par l’Etat, durant ce semestre, pour réaliser des infrastructures, acquérir et installer de nouveaux équipements, sans oublier le recrutement et la formation de ressources humaines, toutes choses qui ont permis à notre système de santé et d’action de faire face, de manière résiliente, à la crise sanitaire ».





Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a également dit vouloir « relever avec force le rôle déterminant des Comités régionaux de Gestion des Epidémies (CGRE). Dans dans les quatorze régions du pays, les CRGE réalisent un travail remarquable, avec comme socle majeur l’engagement des acteurs communautaires. C’est le lieu de féliciter les autorités administratives, les équipes des régions médicales et des districts sanitaires et l’ensemble des autres acteurs ».