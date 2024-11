Abdourahmane Diouf sur l’audit des établissements de santé : «Il y avait un besoin impérieux d'interroger le système»

Des événements tragiques se sont produits dans certaines structures de santé du pays, avec des pertes en vies humaines. Ces faits ont mis à nu des dysfonctionnements dans le système sanitaire. Ainsi, un audit a été effectué dans les établissements de formation en sciences de la santé.









« Le diagnostic réalisé a permis de disposer d'un rapport d'audit général exhaustif sur le secteur et sur les établissements publics et privés de formation en sciences de la santé. Ces événements regrettables méritent un diagnostic approfondi du fonctionnement de nos établissements de soins de santé et aussi des établissements de formation en sciences de la santé », a signifié le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal (MESRI), ce mardi 19 novembre, lors de la rencontre de partage du rapport général de l’audit des établissements de formation en sciences de la santé, à Dakar.









Abdourahmane Diouf a, de ce fait, indiqué qu’ «il y avait un besoin impérieux de s'arrêter et d'interroger notre système de santé notamment dans sa composante ‘’Ressources humaines’’ ».













Plus de 130 missions d'audit













Pendant 4 mois (de novembre 2023 à février 2024), des agents ont sillonné le pays pour constater de visu ce qui se fait dans les établissements de formation en santé. «136 missions d'audit ont été ainsi réalisées sous la coordination de I’Autorité nationale d'assurance qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-Sup). Ce qui a permis aujourd'hui de disposer de ce rapport », a dit le ministre. Ce, tout en saluant l'initiative conjointe née des trois (3) départements ministériels (MESRI, Ministère de la Santé et de l'Action sociale et Ministère de la Formation professionnelle) qui ont en charge la formation des personnels de santé.









En sus, l’autorité a expliqué que ledit rapport d'audit produit permettra de partir d'éléments factuels et tangibles pour échanger sur les dynamiques, les enjeux, les défis et surtout les mesures à prendre afin de mieux réguler et mieux contrôler la qualité. Il permettra également «de capitaliser sur les acquis mais aussi de remédier aux mauvaises pratiques qui impactent l'état de santé de nos concitoyens et donc de l'économie nationale ».

















« Malgré les efforts colossaux entrepris par l'Etat, la formation fait face encore à de nombreux défis »













Pour finir, Dr Abdourahmane Diouf a rappelé que la formation constitue l'un des éléments centraux de la qualité de notre système de santé et de l'efficacité de ses professionnels. Sur ce, il fait savoir : «Malgré les efforts colossaux entrepris par l'Etat, la formation fait face encore à de nombreux défis qui nécessitent d'être identifiés, finement analysés et relevés afin de suivre les évolutions des systèmes de santé, et de pouvoir leur garantir non seulement un fonctionnement optimal, et surtout une capacité d'adaptation aux réalités d'aujourd'hui et de demain ».