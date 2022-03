Accord de partenariat entre l’Ifc et l’Ipd : 222 millions de dollars pour la construction d’une unité régionale de vaccins

La Société financière internationale (Ifc) et l’Institut Pasteur de Dakar (Ipd) ont procédé, à la signature, d’un accord de partenariat. Ce, pour construire au Sénégal, une unité régionale de production de vaccins contre le Covid-19 et d’autres maladies, informe Libération.



Selon Libération qui donne l’information, le coût du projet est évalué à 222 millions de dollars. Il sera financé à travers un mix de financement public-privé et de subventions.



Lors de sa visite, le directeur général d’Ifc, Makhtar Diop a signé une lettre de mandat avec l’Ipd afin d’aider l’institut à lever des financements.



L’Ipd devrait produire, chaque année, jusqu’à 300 millions de doses de vaccin. Celles-ci seront destinées à l’Afrique pour lutter contre le Covid-19 et d’autres maladies.



Le Directeur de l’Ifc, Amadou Sall s’est félicité de cette coopération avec l'Ipd, ‘’Ifc est heureuse de collaborer avec l’Ipd et le gouvernement du Sénégal pour accroître la fabrication de vaccins en Afrique et pour l’Afrique’’.



Poursuivant, il affirme que, ‘’la pandémie du Covid-19 nous a appris combien il est risqué de dépendre du reste du monde pour l’approvisionnement en biens et services essentiels. Ifc s’engage à aider les pays africains à renforcer leurs capacités de production en particulier en ce qui concerne les vaccins’’, a ajouté Amadou Sall, DG de l’Ifc, Amadou Sall.