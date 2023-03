Adhésions à la Couverture maladie universelle : 2 500 personnes enrôlées à Diass

L’an 2023 a été décrété "Année sociale" par le président de la République Macky Sall. Ainsi, 2 500 adultes ont été enrôlés pour un montant de 12 millions F CFA, dans l’assurance maladie à base communautaire de la mutuelle de santé de Diass.





"Une véritable action de développement qui mérite d’être multipliée par l’ensemble des collectivités territoriales", a affirmé Bocar Mamadou Daff, directeur général de l'Agence nationale de la Couverture maladie universelle (Anacmu).





Mieux, le geste du maire de Diass traduit l'engagement du président Macky Sall de faire de l’équité sociale et territoriale une réalité au Sénégal. Mais aussi, d'un patriotisme louable qui traduit l’intérêt tout particulier qu’il accorde à sa communauté.





Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), conformément aux orientations de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé, M. Daff lance un appel à tous les chefs d’entreprise de la zone et au niveau national en général, à s'engager afin de tendre vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).





Il n'a pas manqué de rappeler que le 11 juillet 2020 à Diass, 6 500 élèves et 1 000 adultes avaient reçu leur carte mutuelle de santé d’une valeur de 10 millions F CFA. Des actions qui renforceront, sans nul doute, les performances de l’Agence de la CMU dans le département de Mbour.





Il a par ailleurs sollicité l'appui du maire pour faciliter le processus d’intégration de la mutuelle de santé de Diass à la Mutuelle départementale de Mbour.





"La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût qui, à travers la mutualisation, est atténué pour tous. C'est pourquoi il faut, à travers les mutuelles de santé, toucher le plus grand nombre. Notre objectif, c'est d'avoir le plus important taux de couverture du Sénégal. Chacun peut et doit enrôler ses proches à la CMU", a indiqué le maire Mamadou Ndione qui s'engage à enrôler 500 élèves des daaras.