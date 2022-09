Affaire Mamy Doura Diallo et son bébé: Des gynécologues-obstétriciens prennent la défense du Dr Léon Faye

Le gynécologue Léon Mbada Faye, l’anesthésiste Aziz Dioum et l’infirmier de poste Bacary Diakhaté ont été arrêtés et placés en garde à vue pour manquement grave ayant conduit à la mort de Mamy Doura Diallo et de son bébé au centre de santé de Kédougou. Des décès survenus le mardi 30 Août 2022. Suffisant pour que le président de l’Association sénégalaise des gynécologues-obstétriciens (ASGO) sorte un communiqué en soutien à leur collègue Dr Faye. «Depuis cette date, notre collègue, le Dr Léonce Mbade FAYE, officiant au Centre de santé de

Kédougou comme gynécologue-obstètricien est dans les locaux de la Gendarmerie. Le Dr FAYE et son équipe, après avoir reçu Mme Diallo et évalué la situation clinique, ont pris la décision appropriée en de telles circonstances. Ladite prise en charge a fait recourir au Dr Faye à une technique obstétricale connue : l'embryotomie », ont soutenu les membres de l’ASGO. Qui font remarquer que le mis en cause officie à des milliers de kilomètres de Dakar dans des conditions de travail extrêmement difficiles.

«Nous témoignons de sa rigueur scientifique, de sa probité ainsi que de son dévouement. L'ASGO apportera une réplique adaptée à la situation suite au développement des prochaines heures. Elle dénonce l'arrestation abusive du Dr Faye sans enquête ni expertise préalables. Alors qu’il est régulièrement domicilié dans la ville et présente toutes les garanties de représentativité », plaident-ils.