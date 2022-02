Affectations, couverture médicale, paiement des bourses : Le Comes dénonce les difficultés de leur secteur

Les difficultés au niveau du Comes

A l’occasion de son Assemblée générale, le Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation du Sénégal (Comes) est revenu sur les difficultés auxquelles ses membres sont confrontés dans l’exercice de leur métier.





Selon «Walf Quotidien» qui cite le Comes, la spécialisation, l’affectation des spécialistes, la couverture médicale et les paiements des bourses et des primes de stage rural constituent une problématique majeure pour le secteur de la santé.





Néanmoins, ils ont toujours privilégié le dialogue tant bien même qu’ils ont constaté des défaillances dans la résolution des revendications.





En conséquence, ils fustigent le retard dans le paiement des bourses et des allocations rurales. Sur la table des autorités de la santé, la question de la généralisation des bourses est aussi revenue. Pour eux, cette généralisation, non seulement tarde à se réaliser, mais aussi, le nombre de bourses attribuées ne cesse de baisser d’année en année.





Par ailleurs, la prise en charge médicale reste également une préoccupation pour ces professionnels de la santé, car son application pose problème. La transversalité qui, aussi, permet de se soigner gratuitement dans tous les établissements de santé publique (Eps) tarde également à être effective.





D’après les membres du Comes, c’est déplorable qu’un médecin en formation spécialisée passe une garde dont la rémunération ne permet pas de prendre en charge les frais de son travail, du fait de la somme dérisoire qu’il perçoit.