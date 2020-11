AFRAVIH 2020 : Les acteurs et experts de la riposte au VIH à l’heure des bilans et perspectives

La 10e Conférence internationale francophone «Vih, hépatites et santé sexuelle, Covid-19» a démarré hier dimanche 8 novembre, avec la cérémonie d’ouverture. Laquelle a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Cheikh Oumar Anne.





En raison de la situation pandémique mondiale, les rencontres seront virtuelles. «Afravih 2020 revêt tout un symbole. L’année 2020 est, en effet, celle du bilan dans la riposte au Vih. Il s’agit d’évaluer l’impact de la stratégie des 90-90-90, mais aussi de mesurer l’impact de l’appel de Bordeaux et portant sur les hépatites. Afravih réunit, tous les deux ans, les acteurs et experts de la riposte au Vih issus de pays de la Francophonie», a d’emblée fait savoir la présidente de la 10e Conférence Afravih, Pr. Ndèye Coumba Touré Kane.





Prononçant son discours d’ouverture, elle a déclaré que la vision objective de l’Afravih 2020 sera d’abord celle des bilans, à savoir celui de l’exécution de la stratégie des 90-90-90 promue par L’Onusida, de l’Appel de Bordeaux pour une meilleure prise en compte des hépatites virales par des politiques nouvelles, préventives et thérapeutiques.





En sus, «la crise sanitaire liée à la Covid-19 s’est bien sûr invitée dans nos échanges. Son impact sur la lutte contre le Vih/sida, les comorbidités, la santé sexuelle, les hépatites ainsi que leurs liens avec les systèmes de santé efficients, sera débattu».





La présidente d’ajouter : «Le bilan de cette pandémie de Covid-19 et les confinements qu’elle a entraînés pourraient avoir un impact sur les services de santé et le Vih en particulier. Des données factuelles seront révélées», a-t-elle affirmé.





«Comme disait aussi le Pr. Barré-Sinoussi, ‘’même s’il y a évidemment beaucoup de différences entre le Vih et ce coronavirus, les leçons apprises du Vih/sida depuis presque 40 ans, seront forcément bénéfiques pour la riposte actuelle à cette Covid-19’’», soutient le Pr. Ndèye Coumba Touré Kane.





Plus de 2 500 participants





A son avis, la vision stratégique et opérationnelle de l’Afravih 2020 est celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes et plus efficaces. «S’informer, échanger, débattre de nos politiques, programmes et pratiques, s’assurer que l’équité et le respect des droits humains accompagnent les progrès de nos actions. Les approches de santé globale aussi occuperont une place importante dans les échanges», avance la conférencière.





Elle ajoute que la plateforme virtuelle Afravih connecté-e-s 2020 de cette 10e rencontre inédite, comme les éditions précédentes, accueillera les participants, les partenaires, organisations internationales et ONG représentants des usagers, entreprises du médicament et acteurs de la société civile.





Avec plus de 2 500 inscrits, un programme scientifique riche composé de symposiums d’actualité, 9 sessions plénières, 25 sessions parallèles et séances de posters, est au menu.





En fait, Dakar (Sénégal) avait été désignée comme devant abriter cette 10e Conférence internationale francophone de lutte contre le Vih et les hépatites, après celle de Bordeaux tenue du 4 au 7 avril 2018. Dix ans après Casablanca (terre africaine).