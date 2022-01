Afrique : Une baisse des cas de Covid-19 confirmée

Dre Matshidiso Moeti,Oms Afrique

Pour la première fois, les cas hebdomadaires de Covid-19 diminuent considérablement sur le continent africain. C'est une annonce de l’Organisation mondiale de la santé (Oms)





"Si l’accélération, le pic et le déclin de cette vague ont été inégalés, son impact a été modéré, et l’Afrique s’en sort avec moins de décès et moins d’hospitalisations", a soutenu, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Brazzaville, au Congo, Dre Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique.





Cette baisse permet au continent de dépasser sa plus courte poussée qui a duré 56 jours. Les décès ont baissé de 8 % et les nouveaux cas de 20 %, au cours de cette semaine.





Toutefois, dans un contexte où les pays continuent de s’inquiéter de la propagation du variant Omicron extrêmement contagieux dans le monde, Dre Matshidiso Moeti estime que "le continent africain doit encore renverser la tendance face à cette pandémie".





En outre, seule l’Afrique du Nord a signalé une augmentation des cas, au cours de la semaine dernière, avec un pic de 55 %.

L'Oms a comptabilisé 10,4 millions de cas cumulés de Covid-19 et plus de 233 000 décès.

Le variant Omicron a été signalé dans 36 pays africains et 169 dans le monde avec un taux de létalité moyen cumulé le plus faible à ce jour en Afrique, soit 0,68 %, alors que lors des trois vagues précédentes, le taux de létalité était supérieur à 2,4 %.