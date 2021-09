Agence universitaire de la Francophonie : Les chercheurs de l'AUF en croisade contre la pandémie

La lutte contre la pandémie de Covid-19 a été un défi majeur du monde universitaire. C'est dans ce sens que l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a soutenu des projets pour la réalisation d'appareils sanitaires comme des respirateurs et des machines lave-mains. C'est la directrice de l'AUF, Ouidad Tebbaa, qui l'a fait savoir, hier, à Dakar, lors de la célébration des 60 ans d'existence de l'agence.





"Nous avons soutenu, à travers des appels à projets pour essayer de renforcer l'innovation, la recherche dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et nous avons reçu, à travers un engouement extraordinaire, des réponses à cet appel à candidature de cet appel à projets que nous avons engagé avec les chercheurs sur des respirateurs et autres matériels. Il y a beaucoup d'universités qui se sont illustrées et non seulement beaucoup d'universités, mais beaucoup de jeunes", soutient Ouidad Tebbaa.





Cette dernière invite les universités à s'orienter plus dans la transformation numérique pour faire la promotion de l'enseignement à distance.





"En pleine pandémie, nous soutenons nos universités pour renforcer notamment cette dimension fondamentale, qui est celle de leur transformation numérique, c'est-à-dire comment affronter aujourd'hui la pandémie ?", s'interroge-t-elle.