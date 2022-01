Agression d'une sage-femme à Diannah Malary : Le Sames appelle les syndicats à une "riposte vigoureuse"

Le Sames dénonce l'agression d'une sage-femme à Diannah Malary

A la suite de l’agression d'une sage-femme à Diannah Malary, le bureau exécutif national (Ben) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames), a interpellé l’Etat sur cette attaque perpétrée par un groupe d’hommes.





Selon le Sames, l’Etat engage toute la responsabilité parce que, « à l’époque, il n’avait pris aucune mesure suite à l’attaque des médecins de Sedhiou, à celle des postes de santé de Koussy et de Madina Wandifa lors des évènements de mars 2021 ainsi que lors de précédentes agressions d’agents de santé dans cette région », lit-on dans un communiqué paru le 15 janvier.





Le Sames condamne l’acte et apporte son soutien à cet agent de santé, à l’association nationale des sages-femmes et à toute la corporation des agents paramédicaux du Sénégal.