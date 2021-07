Al Hassan Sall : "En 72 h, nous avons enregistré plus de 1000 cas de Covid-19 au Sénégal"

Ce vendredi 9 juillet, le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall a appelé le personnel de santé, du service d'hygiène et des acteurs communautaires à s'engager à dominer et éradiquer cette troisième vague de coronavirus. "Depuis 72 heures, nous suivons l'évolution des chiffres et nous sommes en mesure de dire qu'en cette période, nous avons enregistré au niveau national plus de 1000 cas de contaminations à la Covid-19. Ce qui est sûr, c'est qu'un fort taux de ces contaminations concerne la région de Dakar", renseigne-t-il au lancement officiel des opérations pré-hivernales du service d'hygiène régional à la Patte d'Oie.





Ainsi, les 72 heures d'intensification de la communication et de la sensibilisation pour vaincre le coronavirus ont démarré. "Il s'agira d'aller vers les populations ou des quartiers, les marchés, d'aller à la rencontre des acteurs au niveau des ventes de moutons pour porter la bonne parole et intensifier la sensibilisation pour leur faire rappeler les mesures barrières", a-t-il déclaré.