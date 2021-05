Alerte : 14 cas de poliomyélite (déjà) détectés au Sénégal

La poliomyélite refait son apparition au Sénégal. Et, cela malgré l’annonce de son éradication.



Selon L'Observateur, 14 cas ont été détectés en février dernier dont quatre dans les districts de Touba et Bambey.



Les premières résurgences ont été enregistrés, dès juillet 2020, en Guinée, avec 8 cas confirmés.



64 autres nouveaux cas ont été ont été déclarés dans 8 États membres de la CEDEAO, dont le Mali et la Côte d'Ivoire.



Et tous ces cas détectés au Sénégal viennent des pays voisins du fait de la porosité des frontières et de la faiblesse de leur couverture vaccinale.