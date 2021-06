Alerte : La tuberculose et le paludisme explosent

Le nombre de malades de tuberculose explosent à Dakar.



Le taux de prévalence est estimé à 44% dans la région de Dakar par rapport à la moyenne nationale.



D'après LAS, le district sanitaire de Pikine est le plus affecté avec un taux de prévalence de 30%, rapporte L’AS.



Idem pour la paludisme, où l’on note une recrudescence des cas.



Rien qu’en 2020, le Sénégal a enregistré 445 313 cas de malaria confirmés et 373 décès, informe Walfadjri.



Kolda, Kédougou et Tambacounda sont les régions les plus affectées.