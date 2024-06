And Gueusseum : Levée du mot d’ordre de rétention de l’information sanitaire

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé entend s’impliquer pleinement dans la campagne de distribution de masse de médicaments prévue du 03 au 07 juin 2024 pour l'éradication de la bilharziose et de l'éléphantiasis entre autres filarioses handicapantes.







Pour en assurer la réussite, And Gueusseum a invité, à travers un communiqué rendu public, les camarades des régions de Louga, Kédougou, Tambacounda, Dakar, Saint-Louis et Matam, concernés par la campagne « à y participer et remettre exceptionnellement les données sanitaires y afférentes pour en assurer le succès ».





Comme le relève le directoire de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé, « par cette décision souverainement prise après celle concernant le boycott du programme élargi de vaccination en son temps », And Gueusseum « démontre encore ainsi sa bonne volonté et reste bien disposée à la levée du mot d'ordre de rétention de l'information sanitaire et sociale qui par ailleurs n'a que trop duré ». Et, la remise sera, à titre exceptionnel.









Subséquemment, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé, a invité « le Gouvernement à diligenter l’application effective des accords sur les augmentations de salaire objet de la crise et exhorte davantage les camarades à toujours demeurer vigilants ».