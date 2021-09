Appel à une enquête sur les changements menstruels après le vaccin contre le Covid-19

Règles et saignements vaginaux après les vaccins

Selon une immunologiste de renom spécialisée dans la fertilité, les modifications des règles et les saignements vaginaux inattendus survenant après l’administration du vaccin Covid devraient être étudiés afin de rassurer les femmes.

Dans le BMJ, le Dr Victoria Male, de l’Imperial College London, a déclaré que la réponse immunitaire de l’organisme était la cause probable, et non un élément des vaccins. De plus, rien ne prouve qu’ils aient un quelconque impact sur la grossesse ou la fertilité.

Il s’agit notamment de règles plus abondantes que d’habitude, de règles retardées et de saignements inattendus après l’administration du vaccin.





Les troubles menstruels sont extrêmement courants, peuvent être causés par de nombreux facteurs différents et le nombre de femmes concernées est faible, précise-t-elle.





Des modifications des règles ont également été signalées par certaines femmes après une infection par le virus ou après une longue période de Covid.





Contrer la désinformation et rassurer

Cependant, dans un article d’opinion publié dans le BMJ, le Dr Male affirme qu’une “recherche solide” sur les rapports de problèmes de règles aiderait à contrer la désinformation autour des vaccins.





“L’hésitation des jeunes femmes à se faire vacciner est largement motivée par les fausses allégations selon lesquelles les vaccins Covid-19 pourraient nuire à leurs chances de grossesse future.”





“Le fait de ne pas enquêter de manière approfondie sur les rapports faisant état de changements menstruels après la vaccination est susceptible d’alimenter ces craintes.”





“Si un lien entre la vaccination et les changements menstruels est confirmé, cette information permettra aux gens de prévoir des cycles potentiellement modifiés”, a-t-elle ajouté.





Le Dr Male, maître de conférences en immunologie reproductive, a déclaré que des “informations claires et fiables” étaient importantes pour les femmes qui comptent sur la capacité à prévoir leurs cycles.





Pas encore d’explications définitives

Les scientifiques ne comprennent pas encore exactement comment les vaccins pourraient provoquer des changements de règles. Ils peuvent être liés à l’impact du système immunitaire - qui est stimulé par le vaccin - sur les hormones qui régissent le cycle menstruel, mais ils pourraient aussi être causés par des cellules immunitaires agissant différemment dans la muqueuse de l’utérus.





D’autres vaccins, comme celui contre le papillomavirus, ont également été associés à des changements menstruels similaires, mais peu de recherches ont été menées sur le pourquoi et le comment de ces phénomènes.





Les scientifiques s’accordent à dire que la capacité des femmes à avoir un bébé n’est pas affectée par les vaccins. Des essais montrent que la vaccination n’a pas modifié les chances des femmes de tomber enceintes naturellement ou pendant un traitement de fertilité. Les recherches sur la fertilité des hommes après la vaccination ne montrent pas non plus d’impact sur la qualité du sperme.





Le Dr Jo Mountfield, vice-présidente du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), a déclaré que les modifications des règles pouvaient être inquiétantes, mais qu’elles ne duraient généralement qu’un ou deux cycles.