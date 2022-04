Appel au calme : Mballo Dia Thiam, président de l’Alliance des syndicats de la santé, répond à Diouf Sarr

Mballo Dia Thiam répond à Abdoulaye Diouf Sarr

« Nous avons aussi entendu l’appel de Monsieur le ministre. Naturellement, il est dans son bon droit, mais nous rappelons que nous ne faisons pas la grève pour faire obstacle à la justice ou faire pression sur la magistrature. Il y a eu une coïncidence d’événements le 21 avril. Aujourd’hui, nous avons décidé, avec le 4e plan d’action d’organiser un sit in, mais c’était bien avant la programmation de ce procès ». C’est la réponse de Mballo Dia Thiam président de l’Alliance des syndicats de la santé au ministre de la Santé. En effet, Abdoulaye Diouf Sarr a lancé un appel au calme et à la sérénité pour que cessent les tensions dans le secteur de la Santé, lors de la signature du protocole d’accord avec ledit syndicat dans ce cabinet ce lundi.





« C’est un sit in national de 10h à 14h sur l’étendu territoire, ajoute-t-il. Évidemment nous ne pouvons pas le faire sans faire un acte de solidarité envers nos camarades incarcérés. C’est pourquoi, nous serons à Louga, non pas pour perturber ou créer un trouble à l’ordre public, mais pour manifester notre solidarité à l’endroit de nos camarades. On a demandé à ceux qui peuvent se déplacer de porter une casquette noire en signe de deuil, parce que, la personne décédée mérite aussi toute notre compassion, tout comme aussi les sages-femmes incarcérées ».