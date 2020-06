Après 3 mois de lutte : Comment la Covid-19 a ceinturé le Sénégal

C'est finalement, ce samedi 6 juin, que le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 au Sénégal sur le plan opérationnel, Docteur Abdoulaye Bousso, a fait le point sur la situation épidémiologique du nouveau coronavirus depuis le 2 mars dernier. 3 mois déjà !





Après présentation du bilan journalier de la maladie dans le pays par Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le patron du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a indiqué qu'aujourd'hui, toutes les régions du Sénégal sont touchées. "Nous étions à 33 districts touchés, actuellement nous sommes à 51 districts sur les 79 que compte le pays soit un taux de 64 %", a déclaré le Directeur du Cous.





Qui rappelle que la région de Dakar compte le plus grand nombre de cas. "Nous sommes à 74% des cas à Dakar. Donc le nombre à Dakar est extrêmement élevé. Mais ce n'est pas quelque chose de surprenant à cause de sa densité", a-t-il relativisé.





Concernant, la répartition des cas entre les hommes et les femmes, Dr Bousso a soutenu que c'est assez équilibré. "Nous avons 55% d'hommes touchés et 45 % de femmes qui sont actuellement infectées", dit le coordonnateur du Plan de riposte contre le coronavirus.





136 agents de santé infectés





Dans un autre registre, il s'est exprimé sur le personnel de santé qui est impacté par cette épidémie. "A ce jour, nous avons noté 136 agents de santé qui sont contaminés et parmi eux, les 45% sont du personnel médical à savoir infirmiers, sages-femmes et les 14 sont des médecins et le reste, le personnel administratif. Dans la répartition, nous avons les personnels de santé qui ont été infectés dans l'enceinte de leur lieu de travail. Nous n'avons pas encore eu à noter de personnel de santé infecté dans nos centres de pris en charge", a exposé Docteur Abdoulaye Bousso.





Sur le plan du diagnostic laboratoire, à ce jour, renseigne-t-il, "nous sommes à 58 442 tests réalisés par le laboratoire de l'Institut Pasteur et celui de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formations (Iressef). "Sur l'ensemble de ces tests, l'institut Pasteur a réalisé les 90 % et l'Iressef les 10%", a-t-il signalé.





Par rapport aux sites de prise en charge, le nombre de cas a évolué, donc les sites de prise en charge ont également évolué. "Nous étions à 11 régions où nous avions de sites de prise en charge, aujourd'hui toutes les régions ont un site de prise en charge", a laissé entendre le patron du Cous.