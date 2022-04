Après le décès de Astou Sokhna: Macky «insiste» sur la modernisation des hôpitaux et centres de santé

«Médecin après la mort », serait-on tenté dire à la suite de la demande du Président de la République, Macky Sall au ministre de la Santé et de l’Action sociale lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril. En effet, s’exprimant sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur la modernisation des hôpitaux et centres de santé. Ce, après le décès de Astou Sokhna, en couche, à la maternité de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga à cause «d’une négligence médicale».





Ainsi, Macky Sall demande, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’intensifier le programme de dotation des structures sanitaires départementales, régionales et nationales, d’équipements d’imagerie médicale de dernière génération en veillant à la maintenance adéquate du matériel et à son exploitation optimale à la satisfaction des patients et des personnels de santé dédiés.