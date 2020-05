Assouplissement de l'état d'urgence : Dr Thior félicite Macky et titille le ministère de la Santé

L'ancien coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a réagi à l'assouplissement de l'état d'urgence annoncé, hier lundi, par le chef de l'État.





Et, c'est l'occasion pour Dr Pape Moussa Thior d'approuver la décision prise par le président de la République à qui il adresse ses félicitations.





"En tout cas, on a vu un véritable chef de guerre, un leader qui a pris des décisions majeures et je félicite le Président. C'est ce qu'on attend d'un chef", a-t-il déclaré dans un entretien avec L'Observateur.





Le consultant international et expert en santé publique, poursuit : "Ce ne sont pas des décisions faciles, mais courageuses, qui peuvent réconcilier tout le tissu communautaire avec la nation. Ce sont des décisions qui vont davantage souder la nation sénégalaise et permettre aux gens de reprendre leurs activités parce que le pays était au bord de l'asphyxie. Voir le Président prendre le parti de nous inviter à vivre avec le virus sans en mourir, c'est tout à son honneur. Je lui présente mes respects et mes félicitations".





Dr Thior, un tantinet taquin, titille le Comité de gestion de la pandémie : "Ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est une théâtralisation de la communication (…) On ne peut pas continuer tous les jours à venir lire un communiqué qui ne sert à rien".





Non sans proposer des pistes de solution : "Il faut peut-être penser à faire des bulletins hebdomadaires ou mensuels et partager certaines informations sur le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale".





Pour Dr Thior, les gens ne peuvent pas continuer à travailler si on les mobilise tous les jours à 10 heures devant les informations sur le coronavirus : "Il ne faut pas avoir peur que les cas augmentent. On ne peut pas continuer à faire comme on faisait avant après ce discours du chef de l'État".