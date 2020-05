Assouplissement des mesures : « J’en suis sûr que le Pr Seydi n'a pas été consulté » (Ousmane Sonko)

Lors de son face-à-face avec la presse ce mercredi, le président du Pastef les « patriotes », Ousmane Sonko a fustigé la décision d’assouplissement des mesures annoncée par le chef de l’Etat, ce lundi, lors de son adresse à la nation.« C’est une décision de panique et de précipitation. Et j’en suis sûr que le Pr Seydi n'a pas été consulté car ça ne fait pas deux jours, le corps médical demandait aux Sénégalais de respecter les mesures barrières. En prenant cette décision, On a sapé le travail des autorités médicales », dénonce-t-il.En valeur relative, souligne Sonko, le Sénégal fait partie des pays les plus touché par la pandémie en Afrique et cette décision est impertinente et incohérente.« Le personnel soignant est non seulement fatigué, mais aussi, ils ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. Et pourtant, ils ne se chamaillent pas pour des histoires de per diems », clame-t-il.