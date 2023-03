Autonomisation des adolescentes vulnérables : 900 jeunes filles enrôlées dans le cadre du projet ISMEA

Lors d’une première phase dite "phase pilote", le projet Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique (ISMEA) avait décidé d’enrôler 900 adolescentes dans quatre départements des régions de Tambacounda et de Kolda. La Direction générale de l'Action sociale, à travers la Direction de l’Action médico-sociale (DAMS) a procédé au ciblage et à l'enrôlement de 900 adolescentes âgées entre 10 et 17 ans (révolus) pour le bénéfice d'un paquet de services intégrés afin d'améliorer leur santé. Ces adolescentes bénéficient actuellement :





- d'une dotation d'une bourse;





- d'une dotation en kits pédagogiques;





- de la dispensation de kits dignité pour l'amélioration de l'hygiène des menstrues ;





- d'un encadrement dans les espaces sûrs (dotation en compétences sur la santé de la reproduction et en CVC en santé ;





- d'un encadrement par les ONG opératrices à travers des débats communautaires.





La DAMS et les structures partenaires ont procédé dans la même phase à un ciblage d’une groupe témoin de 906 adolescentes dans les mêmes départements pour les besoins de l'évaluation de l'impact des services fournis aux ados. Fort des résultats probants de la phase pilote, une extension est prévue par le projet ISMEA pour l’année 2023, (c'est à dire du 12 au 25 mars 2023) pour un nombre plus important d’adolescentes. Il s’agira de cibler et d’enrôler 53 753 bénéficiaires dans douze (12) départements des régions de Kolda (Médina Yoro Foula et Vélingara), Ziguinchor (Oussouye, Ziguinchor), Sédhiou (Goudomp, Bounkiling), Kédougou (Saraya, Salemata), Kaffrine (Birkilane, Malem Hoddar) et Tambacounda (Bakel et Goudiry).





La DAMS, en collaboration avec les services techniques et les ONG "FODDE" et "La Lumière" (ONG opératrices), mènera les activités de ciblage communautaire avec la collaboration des services techniques déconcentrés de l'ANSD, des comités de ciblage des quartiers et des villages.





La supervision sera assurée par le niveau régional et le niveau central de l'Action sociale.