Aux États-Unis, on s'injecte de la graisse de cadavre pour paraître plus jeune

Le Renuva est un dérivé de graisse de macchabées dont on a enlevé certains éléments

Dans la quête d'une jeunesse éternelle inatteignable, l'être humain est prêt à aller loin. Citons ici le millionnaire américain Bryan Johnson, obsédé par le rajeunissement, qui s'est injecté notamment le sang de son fils de 17 ans. En moins radical, il existe aussi les injections qui visent à effacer lesdites imperfections du corps. Certaines de ces piqûres vont directement chercher la graisse du patient dans certaines régions de son corps pour la réinjecter dans d'autres endroits.





Le New York Post partage une méthode un peu plus exotique et lugubre, qui consiste à récupérer de la graisse sur des cadavres, dont on enlève certains éléments. Le traitement qui en découle est commercialisé sous le nom de Renuva, par l'entreprise du même nom, et a été approuvé en 2021 par la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée entre autres du contrôle des médicaments.





L'équivalent d'une greffe médicale?





Les personnes interrogées par le quotidien new-yorkais sont tout à fait à l'aise à l'idée de se faire injecter des produits issus de la morgue. «Je le perçois comme l'équivalent d'une greffe médicale, compare Dianne Stasi, 67 ans, qui a reçu des piqûres de Renuva. Mes injections habituelles durent quatre à six mois, mais on m'a dit que celle-ci pouvait durer des années.» Pour ce traitement, il faut être prêt à sortir le chéquier. Dianne Stasi dit de son côté avoir payé 3.000 dollars (environ 2.750 euros).





Le New York Post rapporte aussi le témoignage de Samantha Green, une avocate de 46 ans, qui s'est fait enlever un morceau de l'arrière de sa jambe pour le traitement d'un mélanome, une forme de cancer de la peau. «On aurait dit que je m'étais fait mordre par un requin», se souvient-elle. Si une partie de sa jambe a repris forme toute seule, elle a également fait appel à l'injection de graisse de cadavre, pour la coquette somme de 7.000 dollars (environ 6.400 euros), et s'en voit aujourd'hui satisfaite.





D'autres clientes chantent les louanges du produit dans les colonnes du New York Post, comme Pamela, qui affirme que l'injection a perfectionné la texture de sa peau tout comme les contours de son visage. «[Cela] améliore la qualité de la peau sous-jacente, la rendant plus douce et plus rosée», assure la dermatologue Dre Anetta Reszko.





Mais tout le monde ne trépigne pas d'impatience pour se faire piquer avec des dérivés de macchabées. Le Dr Darren Smith, chirurgien plastique, estime que récupérer la graisse directement d'un patient est moins coûteux que le traitement Renuva.