Avortement : Les nouvelles directives de l’'OMS pour prévenir 25 millions d'avortements à risque

L'accès à l'avortement sécurisé est essentiel pour la santé des femmes et des filles selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L’entité a publié aujourd'hui de nouvelles lignes directrices sur les soins d'avortement, dans le but de protéger la santé des femmes et des filles et d'aider à prévenir plus de 25 millions d'avortements à risque qui se produisent actuellement chaque année.



"Être en mesure d'obtenir un avortement sécurisé est un élément crucial des soins de santé", a déclaré Craig Lissner, directeur par intérim de la santé et de la recherche sexuelles et reproductives à l'OMS. « Presque tous les décès et toutes les blessures résultant d'un avortement à risque sont entièrement évitables. C'est pourquoi nous recommandons aux femmes et aux filles d'accéder aux services d'avortement et de planification familiale lorsqu'elles en ont besoin.



Basées sur les dernières preuves scientifiques, ces lignes directrices consolidées rassemblent plus de 50 recommandations couvrant la pratique clinique, la prestation de services de santé et les interventions juridiques et politiques pour soutenir des soins d'avortement de qualité » a-t-il déclaré.



Améliorer l'accès à des services de haute qualité centrés sur la personne



Lorsqu'un avortement est pratiqué selon une méthode recommandée par l'OMS, adaptée à la durée de la grossesse et assistée d'une personne disposant des informations ou des compétences nécessaires, il s'agit d'une procédure simple et extrêmement sûre selon le document. Il mentionne que « seulement environ la moitié de tous les avortements ont lieu dans de telles conditions, les avortements à risque causant environ 39 000 décès chaque année et entraînant des millions de femmes supplémentaires hospitalisées pour complications. La plupart de ces décès sont concentrés dans les pays à faible revenu avec plus de 60 % en Afrique et 30 % en Asie et parmi ceux qui vivent dans les situations les plus vulnérables ».



La directive comprend des recommandations sur de nombreuses interventions simples au niveau des soins primaires qui améliorent la qualité des soins d'avortement fournis aux femmes et aux filles. Celles-ci incluent le partage des tâches par un plus large éventail d'agents de santé ; garantir l'accès aux pilules abortives médicamenteuses, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de femmes peuvent obtenir des services d'avortement sécurisés, et veiller à ce que des informations précises sur les soins soient disponibles pour tous ceux qui en ont besoin. Pour la première fois, les lignes directrices comprennent également des recommandations pour l'utilisation, le cas échéant, de la télémédecine, qui a contribué à soutenir l'accès aux services d'avortement et de planification familiale pendant la pandémie de COVID-19.



Obstacles politiques



« La suppression des obstacles politiques inutiles facilite l'accès à l'avortement sécurisé

Outre les recommandations cliniques et de prestation de services, les directives recommandent de supprimer les obstacles politiques médicalement inutiles à l'avortement sécurisé, tels que la criminalisation, les délais d'attente obligatoires, l'exigence que l'approbation doit être donnée par d'autres personnes (par exemple, partenaires ou membres de la famille) ou institutions, et limites quant au moment pendant la grossesse où un avortement peut avoir lieu. Ces obstacles peuvent entraîner des retards critiques dans l'accès au traitement et exposer les femmes et les filles à un risque accru d'avortement à risque, de stigmatisation et de complications de santé, tout en augmentant les perturbations de l'éducation et de leur capacité à travailler.



Alors que la plupart des pays autorisent l'avortement dans des circonstances précises, environ 20 pays ne prévoient aucun motif légal pour l'avortement. Plus de 3 pays sur 4 ont des sanctions légales pour l'avortement, qui peuvent inclure de longues peines de prison ou de lourdes amendes pour les personnes ayant ou aidant à la procédure.



« Il est vital qu'un avortement soit sûr sur le plan médical », a déclaré le Dr Bela Ganatra, chef de l'unité de prévention des avortements à risque de l'OMS. « Mais cela ne suffit pas en soi. Comme pour tout autre service de santé, les soins d'avortement doivent respecter les décisions et les besoins des femmes et des filles, en veillant à ce qu'elles soient traitées avec dignité et sans stigmatisation ni jugement. Personne ne devrait être exposée à des abus ou à des préjudices, comme être dénoncé à la police ou emprisonné parce qu'il a demandé ou fourni des soins d'avortement » informe l’OMS. Qui ajoute que les preuves montrent que restreindre l'accès aux avortements ne réduit pas le nombre d'avortements qui ont lieu. « En fait, les restrictions sont plus susceptibles de pousser les femmes et les filles vers des procédures dangereuses. Dans les pays où l'avortement est le plus restreint, seul 1 avortement sur 4 est sûr, contre près de 9 sur 10 dans les pays où la procédure est largement légale »."Les preuves sont claires - si vous voulez prévenir les grossesses non désirées et les avortements à risque, vous devez fournir aux femmes et aux filles un ensemble complet d'éducation sexuelle, des informations et des services de planification familiale précis et un accès à des soins d'avortement de qualité", a ajouté le Dr Ganatra.



Suite au lancement des lignes directrices, l'OMS aidera les pays intéressés à mettre en œuvre ces nouvelles lignes directrices et à renforcer les politiques et programmes nationaux liés à la contraception, à la planification familiale et aux services d'avortement, en les aidant à fournir les normes de soins les plus élevées aux femmes et aux filles.