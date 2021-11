[ Dossier 4/4] Bacary Domingo Mané, journaliste-communiquant : « Les médias doivent faire du fact-checking à chaque fois qu'il y a une information sur la toile »

Communication sur la vaccination

Journaliste-communiquant, Bacary Domingo Mané pense qu’on peut bel et bien lutter contre les fakes-news autour de la vaccination. Selon l’expert en communication, les journalistes doivent faire du fact-checking à chaque fois qu’il y a une information sur la toile.





Qu'est ce qui est à l'origine des fake-news autour de la vaccination ?





Il faut d'abord préciser que ce n’est pas une première avec la Covid-19. L'expérience a démontré qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, il y a des supputations. Il faut voir avec le vaccin concernant le cancer du col de l'utérus, qu'est ce qui n'est pas dit sur la stérilité des femmes plus tard ? Beaucoup de discours ont été entendus sur ce sujet. De mon point de vue, ce qui peut l’expliquer est que devant une nouveauté, les personnes n'ont pas encore toutes les réponses. C'est facile dans ce cas d'influencer des gens qui, peut-être, n’ont pas suffisamment d’assise intellectuelle pour aborder avec lucidité ces informations. Donc, c’est comme si on était sur un terrain fertile qui favorise plus ou moins l’acceptation de ces fake news çà-et-là. Mais, ce qu’il faut dire est que chaque fois qu’il y a ce débat, on voit de l’autre côté les autorités qui essayent de mener une campagne de sensibilisation. Et c’est à ce niveau-là qu’il faudrait mettre l’accent.





Dans tous les cas, c'est un mouvement mondial avant ça existait, aujourd'hui ça existe et sera beaucoup plus marqué par cette dimension internationale du mouvement. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ont aussi cette dimension avec les fausses informations qui sont diffusées à une très grande vitesse. C'est une dynamique d'ensemble et l'information sur la vaccination va trouver ces écueils sur la route. Et donc la sensibilisation pourrait résoudre le problème.





Est-ce que la sensibilisation peut, à elle seule, suffire pour combattre les fake-news ?





Je pense qu’on peut combattre bel et bien les fakes-news de plusieurs manières. D’abord par la sensibilisation. Il faut donner la bonne information à la population, les prévenir. Je crois qu'il ne faut même pas attendre que la vaccination arrive sur le marché pour le faire. On doit pouvoir anticiper et donner la bonne information aux populations. Leur dire que dans tous les cas, il y a un vaccin qui va arriver et que vous allez entendre toutes sortes de discours à son sujet qui ne seront pas vrais. Voilà la vérité. Pour moi, la sensibilisation doit pouvoir jouer un rôle important. Ensuite, il faudra insister sur la vérification. Je crois que le journaliste, les médias, doivent pouvoir aider les populations à trouver les bonnes réponses aux bonnes questions. Ils doivent faire du fact-checking, un travail de vérification à chaque fois qu'il y a une information sur la toile, il faut d’abord aller vérifier son origine, le site, est-ce qu’il y a beaucoup de fautes dans l’article en question. Cela en insistant sur la nouveauté et le caractère un peu spécial de l'information. Enfin, les sites qui reprennent ces informations sont crédibles ou non. Les populations elles-mêmes doivent être sensibilisées et formées à détecter les fake news comme les journalistes.





Comment l'Etat et les services de santé doivent-ils adopter leur stratégie relative à la sensibilisation pour pousser les populations à aller se faire vacciner ?