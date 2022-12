Baisse des mortalités néonatale, infantile et maternelle, promotion du Planning Familial… : Le Sénégal désigné meilleur élève dans la sous-région

Le Sénégal est un bon élève en matière de promotion de santé publique. C’est pour cela qu’il a été retenu par Exemplars in Global Health (EGH), avec comme retombées de mettre en lumière ses réalisations. Aujourd’hui, l’amélioration de la performance et la consolidation des acquis ont justifié l’organisation d’un atelier de validation d’un plan d’actions, le vendredi 8 décembre 2022.





Au cours de cette réflexion, les spécialistes vont passer à la loupe les contraintes de la santé maternelle et infantile, la mise à disposition des vaccins et la réponse aux pandémies et à la nutrition. Le diagnostic servira de base à l’identification des solutions.





Cette quête permanente de performance n’occulte pas les bons points du Sénégal. Les praticiens et les spécialistes reconnaissent au Sénégal, la sécurisation de la disponibilité des vaccins, la réduction de la mortalité des enfants et des retards de croissance. A cela, il faudra ajouter la chute de la mortalité néonatale et maternelle, la baisse de la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de procréation, sans oublier les résultats appréciables enregistrés en matière de promotion du planning familial. « En 20 ans, la mortalité infantile baisse de 500 à 236 décès pour 100.000 naissances vivantes. Des résultats probants à améliorer afin de tendre vers l’objectif zéro décès en comptant sur l’intervention du secteur de la santé et des communautés par le biais de la communication », a fait savoir le Directeur des statistiques au Ministère de la Santé et de l’Action sociale.