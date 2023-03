BAKEL : UNE NOUVELLE MATERNITÉ D'UNE VALEUR DE 300 MILLIONS RÉCEPTIONNÉE

Le député maire de la commune de Bakel qui a présidé ce jeudi la cérémonie a révélé que l'infrastructure, construite et équipée par la Fondation Sonatel, a coûté la somme de 300 millions. Elle va renforcer le dispositif de couverture du district sanitaire du département de Bakel, de la Mauritanie et du Mali mais aussi permettre une meilleure prise en charge des problèmes de santé des populations en particulier dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.



La nouvelle maternité entièrement construite et équipée de matériels de dernière génération comprend une salle d'accouchement, une salle de travail, une salle de suite de couches, un bureau de consultation pour la sage-femme, une salle de garde.



Ainsi, le service sera assuré 24 heures sur 24. Remerciant le Directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, le député maire, Ibrahima Baba Sall, a également réitéré l'engagement pris par le Président de la République, lors du dernier conseil des ministres décentralisés tenu à Tambacounda, à améliorer la santé des populations à travers un Programme de renforcement des infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire.