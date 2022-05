Bientôt un vaccin anti-Covid pour les moins de 5 ans en Europe ?

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré ce jeudi avoir commencé l’évaluation de l’utilisation du vaccin de Moderna contre le Covid-19 chez les enfants entre 6 mois et 5 ans, dernière tranche d’âge à ne pas encore pouvoir être vaccinée.





Une première demande aux USA



« Nous venons de commencer l’évaluation d’une demande de Moderna pour étendre l’utilisation de Spikevax aux enfants de six mois à cinq ans, et c’est la première demande pour ce jeune groupe d’âge », a déclaré lors d’une conférence de presse Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l’EMA.





La société de biotechnologie américaine Moderna a déjà fait une demande similaire aux Etats-Unis la semaine dernière après que des essais ont montré que ses injections étaient sûres et avaient produit une forte réponse immunitaire.