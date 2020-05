Bilan Covid-19 à Sédhiou : 34 hommes et 54 femmes dont 17 enfants

Dans son deuxième communiqué, le Comité régional de gestion des épidémies a fait la situation de la gestion du Covid 19 à Sédhiou. Après la première vague de cas de Covid19 consécutive à la détection du premier cas, la région a subi une deuxième vague avec deux sources principales : une femme diabétique qui a été référée à Sédhiou avant d’être admise en réanimation à l’hôpital régional de Ziguinchor et un homme de 24 ans, marchand ambulant venant de Kifo au Mali. Celui-ci a rejoint Tambacounda puis Vélingara à pied où il aurait passé la nuit dans une mosquée avant de rejoindre Kolda en véhicule « 7 places » en compagnie de 3 passagers, puis le village de Saré Tamsirou en moto « Jakarka » et enfin à pied avant de rejoindre son village à Sédhiou.









Ainsi, 19 jours après le 1er cas de Covid 19 à Sédhiou, la région a détecté son 88ème cas de Covid 19. Cet effectif est constitué de 54 personnes de sexe féminin et 34 de sexe masculin. Dans cet effectif, il 17 enfants de moins de 10 ans.

A la date d'aujourd'hui, 438 cas contacts sont suivis et confinés dans le village et dans 6 structures hôtelières. 296 voyageurs entrants ont été dépistés, suivis et confinés pendant 14 jours. 25 des personnes confinées au niveau des hôtels de Sédhiou ont été testées définitivement négatives et leur confinement a été levé.









Il faut noter que la cellule d’appui psychosociale a eu à passer 199 appels téléphoniques de soutien aux malades Les familles confinées dans le village ont bénéficié d’appui en vivres. L’hôpital régional a eu à prendre en charge 53 malades dont 15 ont été déclarés guéris et sont rentrés à leur domicile.





Le Comité Régional de Gestion des épidémies salue la capacité de résilience des agents de santé qui, malgré un seul hôpital régional de niveau 1 et un nombre réduit, assurent correctement la mission qui leur est assignée. Le comité régional de lutte contre le Covid-19 a décidé de mettre en place un Centre de prise en charge extrahospitalière des cas simples conformément aux directives du ministère de la Santé.

Ce site a déjà reçu 23 malades. Le médecin-chef de région exhorte les populations à s’impliquer activement dans la lutte contre le Covid-19 par la veille et l'alerte.