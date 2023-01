Bounkiling : La commune de Ndiamacouta s'érige en bouclier contre la mortalité maternelle et néonatale

Le secteur de la santé a reçu une bouffée d'oxygène ce vendredi avec la dotation du poste de santé d'un appareil d'échographie moderne. La sage-femme, Mme Ndao, déjà formée à l'utilisation de cet outil, se dit rassurée que les complications seront désormais détectées à temps et référées plus tôt. Ce qui, sans doute, va réduire sensiblement la mortalité maternelle et néonatale, quelque peu élevée dans cette partie Nord de la région de Sédhiou adossée à la Gambie. Néanmoins, la localité demande l'érection d'un centre de santé pour éviter les évacuations sur Bounkiling distant de certains villages de la commune de plus de 70 kilomètres.





Les trois écoles élémentaires de la localité ont également reçu chacune une photocopieuse multifonctionnelle, un carton de boîte de craies. M. Mboup, au nom de ses collègues directeurs, a magnifié le geste en ce que ces intrants vont leur permettre d'améliorer les pratiques de classe, booster les apprentissages et partant les résultats scolaires.