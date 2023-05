Bounkiling : Médina Wandifa soigne ses populations

La commune de Médina Wandifa, située dans le département de Bounkiling (région de Sedhiou) est depuis hier mardi, le point de convergence des populations du département et de la Gambie voisine. La raison, l'organisation d'une journée de don de sang et de consultations sanitaires gratuites dans toutes les spécialités de la médecine.





"Une grande première dans l'histoire de cette commune qui fête ses 15 années d'existence sous forme d'auto-évaluation", a dit son édile Malang Seyni Faty. L'autorité municipale a également réceptionné du matériel médical d'une valeur de 18 millions F CFA. Ce qui fait dire au maire que le poste de santé de Médina Wandifa n'a rien à envier aux autres structures sanitaires du département. "Il nous faut juste un changement de statut pour devenir un centre de santé", a-t-il fait remarquer.





Ce don de sang et ces consultations médicales gratuites constituent l'une des perles d'un chapelet d'activités qui a démarré avec un investissement humain afin de débarrasser la commune de ses insalubrités et de ses impuretés, et ainsi apprêter la ville à accueillir sereinement ses hôtes pour le reste des activités.