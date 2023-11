Bras de fer entre le ministère de la Santé et l’alliance des syndicats du secteur

Le ministère de la santé et de l’action sociale à travers son son Secrétaire général a sorti une circulaire n°14330/MSAS/DPRS/DSISS. Dans cette note administrative le SG informe de la commission d'un cabinet privé pour effectuer une collecte d’informations Sanitaires et sociales.







Cette décision fait suite au communiqué n°14 du syndicat And Gueusseum qui a demandé à ses membres de respecter le mot d'ordre résiduel de rétention de l'information sanitaire et sociale à la suite de la levée des autres formes de lutte, dans l'attente de la convocation par le Premier Ministre de la séance plénière de restitution promise à la coalition le 07 mars 2023.





Suffisant pour que les travailleurs de santé considère "cette démarche provocatrice et une voie de contournement maladroite, onéreuse et sans objet pour essayer de contrecarrer sa légitime lutte pour l’équité et la justice dans le traitement salarial des travailleurs d’un même système de santé et de l’action sociale".





Ainsi, l'alliance des syndicats autonomes de la santé and Gueusseum maintient sa position sur la rétention de l'information sanitaire et sociale et en appelle à son strict respect. En plus, l'entité invite le Premier Ministre, comme il l’avait promis, à une audience de règlement définitif de ce conflit.





Par ailleurs, And Gueusseum "rend responsable le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du réchauffement du climat social déjà délétère, qui au lieu de s’impliquer pleinement pour une solution définitive à cette crise insidieusement orchestrée par ses services, cherche à détourner l’attention par ce type de manœuvre".