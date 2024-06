Campagne de prévention saisonnière du paludisme : Plus de 83 000 enfants ciblés à Kaolack

La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) se déroulera du 5 juillet au 9 septembre 2024 dans le district sanitaire de Kasnack, à Kaolack. Elle va cibler plus de 83 000 enfants. Une information donnée en marge d’un atelier d’information des professionnels de l'information sur la lutte contre le paludisme.



Ils seront exactement 83 419 enfants âgés de 3 à 120 mois qui sont ciblés par la campagne nationale de chimioprévention du paludisme saisonnier (CSP) . Une opération visant à les prémunir de la malaria qui continue de faire des ravages dans la zone.



Selon les responsables du point focal régional du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) qui animaient un atelier de sensibilisation des acteurs locaux sur ce dispositif qui donne des résultats probants, l’objectif est de diminuer drastiquement le taux de prévalence de cette maladie sur ces sujets vulnérables. « Dans la région de Kaolack, 21 des 31 structures sanitaires, dont 19 postes de santé, sont concernées par cette campagne qui va cibler plus de 83 000 enfants. Nous espérons, grâce à cette opération, contribuer de manière forte à les prémunir contre cette maladie qui, chaque année, en dépit des efforts, continue de tuer chez la mère et l’enfant", souligne Seydina Alioune Kébé, membre du dispositif de suivi.



Pour le technicien, le paludisme, bien que moins actif au plan national, subsiste dans cinq régions sur 14, dont celle de Kaolack. Ce qui, à ses yeux, justifie une intensification de la prévention dans ces localités. « Dans cette campagne de prévention, tous les acteurs locaux seront impliqués, notamment les professionnels de la communication qui sont des relais puissants pour donner la bonne information aux parents sur la nécessité de faire prendre les médicaments prescrits à leurs enfants", a indiqué M. Kébé.



À noter que l’atelier a vu la participation d’une soixantaine de journalistes, reporters et câblo-distributeurs.