Campagne de vaccination : La communauté mandingue porte le plaidoyer

Au moment où le Sénégal a démarré sa campagne de vaccination et que certains Sénégalais restent encore dubitatifs quant à la fiabilité du vaccin, la communauté mandingue invite la communauté mbouroise à s'inscrire sur la plateforme mise en place par le ministère de la Santé."J'ai veillé jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir m'inscrire sur la plateforme proposée par le ministre de la Santé", a confié Mamadou Aidara Diop, président de la collectivité mandingue.C'etait au cours d'une remise de don de 10.000 masques et 425 bouteilles de gel hydroalcoolique d'un montant de 1 million de francs CFA destiné aux postes de santé.A l'en croire, seul le vaccin peut aider à endiguer cette pandémie.C'est dans ce sens que :"nous avons prévu d'organiser une campagne de sensibilisation à travers la ville. Nous allons développer une grosse communication pour appeler la communauté à se faire vacciner. Le vaccin est le palliatif qui est disponible en dehors des mesures barrières. Le Pr Seydi qui est le chantre de cette lutte s'est fait vacciner. Nous nous inscrirons dans l'exemplarité", a assuré Mamadou Aidara Diop.Le maire de Mbour, Fallou Sylla, qui a reçu le don, corrobore ses dires : "la vaccination a toujours été un moyen efficace de lutte contre certaines pandémie. Même quand on veut faire un pèlerinage que ce soit aux lieux saints de l'islam, la Mecque ou aux lieux saints du christianisme, Rome, on se fait vacciner avant".L'édile de Mbour invite les populations à ne pas trop prêter attention aux fakes-news concernant le vaccin.