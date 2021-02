Campagne de vaccination : Mbour a reçu 2.352 doses

Reception de doses de vaccin à Mbour

Le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la Covid19 a été officiellement donné au centre de santé de Tefess.





2.352 doses de vaccins ont été reçues. Et ce sont les personnes du troisième âge, le personnel de santé et toutes personnes âgées de plus de 18 ans susceptibles de choper le virus dans leurs activités qui sont ciblées. Pour le moment, 2.022 personnes ont été recensées pour la vaccination.