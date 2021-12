Cancer du sein et de la Prostate : la Brachythérapie, un traitement efficace à 95%...

L’hôpital San Roque de Las Palma de Gran Canaria est en avance pour ce qui est du traitement du cancer (sein, prostate, vessie ...) après un diagnostic «précoce. La seconde structure, située dans le sud-est de l'Île, l’hôpital San Roque de Maspalomas, l’entité secondaire créée en 2005 offre également les mêmes services, à savoir de la chirurgie cardiaque et de la réparation cardiaque. Avec une capacité d’accueil de 147 lits et de 5 unités d'hospitalisation. Il remplit la fonction d’hôpital régional dans cette partie de l'île. Le service de Pet-Scanner réalise des imageries médicales permettant de détecter une inflammation ou une infection, d’évaluer la présence ou l’étendue d’une infection.



Il est aujourd’hui possible de faire avec un robot, une opération chirurgicale sans laisser de séquelles, ni de traces de coupure. Un traitement qui connait un taux de réussite de 95% pour ce qui est du cancer du sein. Il procure en outre, une augmentation de la durée de vie de plus de 5 ans après un traitement du cancer de la prostate. Avec cette méthode, le patient peut enfanter après l’opération. C’est en effet ce que le Professeur Pedro Lara, oncologue, a démontré à l’hôpital San Roque. Dans le cadre d’une mission de journalistes sénégalais en Espagne, il a fait découvrir les appareils de radiothérapie de dernière génération, utilisés pour le traitement du cancer mammaire et celui de la prostate.



« La Brachythérapie ou la méthode douce du traitement du Cancer de la prostate.



C’est une technique qui consiste à mettre une substance radioactive au contact d'une tumeur maligne pour la détruire. On l'utilise notamment contre les cancers du sein, de la prostate, de l'utérus, de la vessie » a expliqué le professeur.



Différente de la radiothérapie externe, où les rayons à haute énergie sont dirigés sur la tumeur à partir de l'extérieur du corps, la brachythérapie implique, ajoute-t-il, le positionnement précis des sources de rayonnements directement sur le lieu de la tumeur cancéreuse. Une caractéristique importante de la brachythérapie est que l'irradiation affecte seulement une zone très localisée autour des sources de rayonnement. Il y a donc une réduction de l'exposition aux radiations des tissus sains à proximité de ces sources de rayonnement, poursuit le professeur. Toujours dans son raisonnement, il notifie : « Si le patient bouge ou s'il y a quelque mouvement de la tumeur dans le corps pendant le traitement, les sources de rayonnement conservent leur position correcte par rapport à la tumeur. L’efficacité de ce choix de traitement réside dans la durée. D’après Pr Lara, la brachythérapie réduit la durée du traitement du malade de cancer du sein, de la prostate, de 2 ou 4 mois à une ou deux semaines ».



L’hôpital San Roque de Las Palma, situé dans le quartier de Vegueta, et celui de San Roque de Maspaloma qui reçoivent des malades venus de partout, sont ouverts à des coopérations médicales avec les structures privées au Sénégal.