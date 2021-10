Cancer : Plaidoyer pour la gratuité de la pose diagnostic

Plaidoyer pour la gratuite des traitements des cancers féminins

Au delà de la chimiothérapie, l'association du cancer du sein demande la gratuité de la pose de diagnostic des cancers féminins. L'association note que malgré la gratuité de la chimiothérapie en 2019, les malades ne voient toujours pas rose. Des difficultés notoires sont notées dans la prise en charge





Mame Diarra Gueye Kébé, présidente de ladite association affirme qu'il y a un élément essentiel qu'il faut prendre en compte pour mettre les malades à l'abri des souffrances. Il s'agit de la pose de diagnostic. " Il faut exempter les patients de ces frais qui ne sont pas à la portée de tous les malades. Nous allons lancer ce cri du coeur auprès du Chef de l'État pour une prise en charge totale" dit-elle. Estimant que c'est possible, il suffit juste d'une volonté politique.