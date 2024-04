Canicule au Sénégal : L'alerte du Ministère de la Santé

Une vague de chaleur sans précédent sévit actuellement dans plusieurs régions du Sénégal. Et cela suscite des inquiétudes quant à ses répercussions sur la santé publique. En effet, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, en partenariat avec l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), a dévoilé un bulletin d'alerte précoce pour informer la population des risques associés à cette canicule.







Dans le bulletin numéro 5, plusieurs régions sont identifiées comme des zones à risque, où les conditions météorologiques peuvent entraîner des coups de chaleur. Les régions du Centre, de l'Est et du Sud du pays, notamment Thiès, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Tamba et Kolda, sont particulièrement concernées.