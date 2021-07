[Photos-Vidéo] Caravane Qualité 2021 : Le PDG de Carrefour Médical Mr Saliou Mboup et son SAV recueillent la satisfaction du Personnel médical des établissements de santé

Au cours de la tournée auprès des hôpitaux et établissements de santé, le personnel technique du Sav de Carrefour Médical a été vivement félicité pour sa diligence et son expertise dans la maintenance des produits et services fournis. Le PDG de Carrefour Medical Mr Saliou Mboup a été également félicité et encouragé pour sa vision et son patriotisme. Voir la vidéo retraçant la Caravane Qualité Edition 2021.