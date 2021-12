Cardiologie connectée : Quand le diagnostic se fait à distance

Cardiologie connectée , le diagnostic à distance

Les outils de la communication moderne sont, aujourd’hui, une nécessité pour mieux prendre en charge les patients, selon le cardiologue Abdoul Kane. Président de la Société sénégalaise de cardiologie, il s’est exprimé en marge du Congrès de la structure qui célébrait en même temps les 60 ans de cardiologie au Sénégal.





Selon lui, on peut être dans une région qui ne dispose ni de cardiologue ni de médecin et faire parfaitement un examen, un électrocardiogramme et l’envoyer aux spécialistes. «Nous pouvons permettre aujourd’hui un suivi à distance de patients. La pandémie de la Covid, par exemple, nous a permis de faire une déduction thérapeutique et de rééducation fonctionnelle par Zoom tout simplement. Nous pensons qu’il ne fallait pas créer de la promiscuité dans les hôpitaux, surtout lorsque la pandémie a eu cet essor. Nous avons pu, grâce à cette cardiologie connectée, discuter à distance avec les patients et être comme dans une salle virtuelle où les gens sont dans leur salon, dans leur jardin et nous, nous organisions des séances thérapeutiques, des séances de réadaptation cardiaque que nous disposons dans nos différents hôpitaux», a-t-il expliqué.