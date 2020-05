Cas communautaire à Saint-Louis : 25 personnes confinées

Les équipes de la région médicale de Saint-Louis sont actuellement sur le terrain en train de recenser les cas contacts du mareyeur testé positif au coronavirus, vendredi. Pour l’heure, 25 personnes ont été recensées et confinées, renseigne IRadio.Saint-Louis a enregistré, ce vendredi un cas communautaire lié au coronavirus. Il s’agit d’un mareyeur d’un âge assez avancé qui est revenu à Saint-Louis le 28 avril dernier et à la suite d’un malaise. Les populations ont aussitot alerté les autorités sanitaires.A ce jour, Saint-Louis compte 6 cas positifs, dont les 5 sont déjà guéris et sortis de l'hôpital.A préciser que la région médicale a annoncé la fermeture du quai de pêche de Diamalaye de Saint-Louis, ce vendredi, pour parer à toutes éventualités.