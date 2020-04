Cas communautaires: Le message de Macky Sall à la population

A ce jour, le Sénégal compte 30 cas positifs issus de la transmission communautaire.





Une situation qui devient de plus en plus préoccupante. A travers sa page Facebook, le président de Republique a tenu à sensibiliser les Sénégalais.









"L’accroissement des cas communautaires est plus que préoccupant. C’est une situation grave! Ensemble, mes chers compatriotes, soyons plus vigilants et mobilisés face à cette nouvelle donne. Respectons les mesures édictées pour éviter une propagation générale.





#RestonsalaMaison", a-t-il publié sur sa page Facebook.