Cas importés : Macky veut verrouiller Aibd

Le président Macky Sall veut sans doute verrouiller l’Aéroport international Blaise Diagne pour faire face aux cas de Covid-19 venus de l’extérieur et qui passent exclusivement par la voie aérienne. Depuis le 10 octobre, Dakar a décidé que toute compagnie aérienne qui débarque un passager avec un faux test Covid-19 va désormais supporter les coûts du test à réaliser à l’arrivée.En plus de cette mesure, le chef de l’Etat a demandé à son gouvernement d’être plus regardant sur les frontières. « Le Chef de l’Etat a, ensuite, évoqué le renforcement de la veille dans la gestion de la pandémie de la COVID-19. A cet effet, il a notamment demandé aux Ministres en charge de la Santé, de l’Intérieur, des Forces armées et des Transports aériens, de veiller, particulièrement, au niveau de nos frontières, à la maîtrise des cas importés qui se sont multipliés au cours de ces dernières semaines », révèle le communiqué du conseil des ministres.