CAUSES DES MALADIES CARDIAQUES : L’hypertension artérielle et le diabète sortent du lot

L’hypertension artérielle et le diabète sortent du lot

L’hypertension artérielle et le diabète sont les principales causes de maladies cardiaques au Sénégal. Selon l’enquête Steps, au moins 24% sont dues à l’hypertension artérielle. La part du diabète est de 21% avec un pourcentage de 5,4% chez les sujets âgés de 45 et 59 ans, 12,2% de ces pathologies sont liées au cholestérol et 5,9 % au tabagisme.





Il ressort aussi de l’analyse des données que les maladies coronariennes sont le premier motif d’hospitalisation en cardiologie avec 25% soit 542 patients par an. 7% de ces personnes sont vues en consultations soit 7892 patients par an au Sénégal. Les chiffres sont une photographie à un moment donné. Ils peuvent évoluer. Le plus important à savoir, c’est notre mode de vie qui détermine certains types de pathologies.