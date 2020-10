Célébration Magal Touba: Fin du délai d’incubation de la COVID-19

Et selon eux, c’est la question que tout le monde se pose. Autrement dit, populations, épidémiologistes, État du Sénégal et autres observateurs internationaux sont tous suspendus aux résultats des tests qui seront réalisés les prochaines 24, 48 ou 72 heures pour savoir si véritablement les rassemblements déroulés à Touba les 04, 05, 06, 07 et 08 octobre ont eu un effet négatif sur la tendance baissière enregistrée depuis plusieurs semaines maintenant.

Bilan ce jour: 18/10/2020

Le 6 octobre dernier, la communauté mouride a célébré à grande pompe le magal annuel de Touba commémorant le départ d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ce, dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Après 14 jours (délai d’incubation), nos confrères de Dakaractu s’interrogent sur la dégénérescence ou non de la COVID-19.Dans tous les cas, les résultats sortis des tests réalisés à Touba même, ne laissent augurer rien de préoccupant. In extenso, les bilans des 18 et 19 octobre derniers.Région de DiourbelTotal Cas Confirmés: 02- DS Touba: 02 Cas Positifs:02 Contacts00 Communautaire- DS Mbacke: 00 Cas Positif00 Contact00 Communautaire- DS Diourbel : 00 Cas Positif00 Contact00 Communautaire- DS Bambey: 00 Cas Positif00 Comtact00 Communautaire- Guéris: 00- Décès : 00Bilan ce jour: 19/10/2020Région de DiourbelTotal Cas Confirmés: 00- DS Touba: 00 Cas Positifs:00 Contact00 Communautaire- DS Mbacke: 00 Cas Positif00 Contact00 Communautaire- DS Diourbel : 00 Cas Positif00 Contact00 Communautaire- DS Bambey: 00 Cas Positif00 Comtact00 Communautaire- Guéris: 01 (Domicile Touba)Toutefois, Dakaractu indique que ce ne sont pas les chiffres sortis de Touba seulement qui suffiront pour faire le diagnostic global. En effet, les pèlerins, environ 5 millions, viennent en partie de toutes les régions du Sénégal.